Никулин: Бербок постарается протащить в ООН резолюцию против РФ

Анналена Бербок, занявшая пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, может попытаться инициировать антироссийскую резолюцию. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
В сентябре Бербок приступила к обязанностям в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. До этого, с 2021 по 2025 год, она возглавляла Министерство иностранных дел Германии. Политик известна своими резкими милитаристскими высказываниями и полной поддержкой Украины.
«Ничего хорошего от нее в ООН не жду. Потому что девушка, мягко говоря, невменяемая и вредная. Конечно, она попытается какую-нибудь антироссийскую резолюцию протащить. Хотя Запад против нас уже ввел столько санкций, что добавить к этому что-то будет трудно. Крупных трудностей Бербок, я думаю, создать на не сможет», — сказал Игорь Никулин в комментарии aif.ru.
На новом посту Бербок отвечает за ведение пленарных заседаний, соблюдение регламента и формирование повестки дня Генассамблеи.
Одним из первых её заявлений стало предложение рассмотреть возможность отправки на Украину «миротворцев» под эгидой ООН.
При этом у России сохраняется право вето в Совете Безопасности, но не в Генассамблее. Хотя резолюции ГА могут приниматься без учета позиции Москвы, они носят в основном рекомендательный характер и не имеют обязательной силы.