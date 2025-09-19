Песков: Путин сохраняет готовность мирно урегулировать ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин продолжает прилагать усилия для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом представитель Кремля заявил ТАСС, комментируя резкие заявления президента США Дональда Трампа.
«Готовность к урегулированию и желание решить конфликт дипломатическими средствами сохраняются у президента Путина. Он делает для этого многое», — подчеркнул Песков.
При этом, по словам пресс-секретаря, действия европейских стран и киевского режима препятствуют мирному урегулированию ситуации на Украине и способствуют усилению конфронтации.
«Они создают препятствия на пути выхода на курс мирного решения», — отметил представитель Кремля.
Ранее Дональд Трамп отметил, что ожидал скорого разрешения конфликта на Украине благодаря своим контактам с президентом РФ Владимиром Путиным и надеялся на «хорошие новости» по урегулированию.