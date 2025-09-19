Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: резолюция МАГАТЭ ставит под сомнение территориальную целостность России

В МИД РФ отвергли измышления, содержащиеся в антироссийской резолюции МАГАТЭ.

Источник: Комсомольская правда

Имеющая антироссийский характер резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ставит под сомнение территориальную целостность России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

«Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», — говорится в заявлении МИД.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Москва решительно отвергает измышления, содержащиеся в представленной МАГАТЭ антироссийской резолюции.

В МИД РФ также отметили, что какие-либо дополнительные требования агентства, кроме вопросов доступа на Запорожскую АЭС, являются неприемлемыми.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше