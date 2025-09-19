МИД: резолюция МАГАТЭ ставит под сомнение территориальную целостность России

Имеющая антироссийский характер резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ставит под сомнение территориальную целостность России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
«Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву», — говорится в заявлении МИД.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что Москва решительно отвергает измышления, содержащиеся в представленной МАГАТЭ антироссийской резолюции.
В МИД РФ также отметили, что какие-либо дополнительные требования агентства, кроме вопросов доступа на Запорожскую АЭС, являются неприемлемыми.