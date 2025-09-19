Бойцы РФ выбили боевиков ВСУ с позиций у днепропетровского села Березовое

Российские военные выбили боевиков ВСУ с позиций в районе села Березовое, сообщил в пятницу Telegram-канал «Воин DV».
«Воины-Забайкальцы продолжают освобождение Березового — есть успехи как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях. Под контроль наших войск перешли районы обороны ВСУ площадью до километра», — говорится в публикации.
По информации источников канала, в ходе боев за село ВСУ потеряли в течение суток свыше трех десятков боевиков.
Ранее сообщалось о проведении российскими военными зачистки в Березовом и локализации очаги сопротивления противника на территории этого села.