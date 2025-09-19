Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ выбили боевиков ВСУ с позиций у днепропетровского села Березовое

По информации источников, в ходе боев за село противник потерял за сутки более трех десятков военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные выбили боевиков ВСУ с позиций в районе села Березовое, сообщил в пятницу Telegram-канал «Воин DV».

«Воины-Забайкальцы продолжают освобождение Березового — есть успехи как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях. Под контроль наших войск перешли районы обороны ВСУ площадью до километра», — говорится в публикации.

По информации источников канала, в ходе боев за село ВСУ потеряли в течение суток свыше трех десятков боевиков.

Ранее сообщалось о проведении российскими военными зачистки в Березовом и локализации очаги сопротивления противника на территории этого села.