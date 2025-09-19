Судья отклонил иск Трампа против The New York Times на сумму $15 млрд

«Как известно (или предполагается, что известно) каждому юристу, жалоба — это не публичная площадка для оскорблений и инвектив, не защищенная платформа для выражения гнева в адрес оппонента. Жалоба — это не мегафон для связей с общественностью, не трибуна для страстной речи на политическом митинге и не функциональный эквивалент уголка ораторов в Гайд-парке», — приводит издание выдержку из судебного постановления.
Судья также отметил, что в иске нет юридических обоснований судебной претензии, а сама попытка подать в суд на данное издание представляет собой «попытку подавить независимую журналистику».
В иске Трампа, который был подан 15 сентября, упоминается ряд статей в The New York Times, в том числе редакционная статья перед президентскими выборами 2024 года, в которой говорилось, что политик не подходит для должности главы государства, а также книга 2024 года, опубликованная издательством Penguin, под названием «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха». Первоначальный иск состоял из 85 страниц.