Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ назвал неприемлемыми дополнительные требования МАГАТЭ по Запорожской АЭС

В МИД подчеркнули, что РФ обеспечивает безопасность ЗАЭС согласно своему национальному законодательству.

Источник: Комсомольская правда

Москва решительно отвергает измышления относительно российской принадлежности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил МИД России в связи с резолюцией генконференции МАГАТЭ.

В ведомстве подчеркнули, что какие-либо дополнительные требования МАГАТЭ, кроме вопросов доступа на атомную станцию, неприемлемы.

Министерство отметило, что несмотря на нападения ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС согласно своему национальному законодательству и международным обязательствам.

17 сентября в МАГАТЭ прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Специалисты миссии сообщили о звуках артобстрелов у объекта. По версии агентства, черный дым появился над тремя участками рядом с ЗАЭС. Удары со стороны ВСУ привели к возгоранию растительности. Однако огонь быстро ликвидировали.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше