МИД РФ назвал неприемлемыми дополнительные требования МАГАТЭ по Запорожской АЭС

17 сентября в МАГАТЭ прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Специалисты миссии сообщили о звуках артобстрелов у объекта. По версии агентства, черный дым появился над тремя участками рядом с ЗАЭС. Удары со стороны ВСУ привели к возгоранию растительности. Однако огонь быстро ликвидировали.