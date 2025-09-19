МИД РФ назвал неприемлемыми дополнительные требования МАГАТЭ по Запорожской АЭС

В ведомстве подчеркнули, что какие-либо дополнительные требования МАГАТЭ, кроме вопросов доступа на атомную станцию, неприемлемы.
Министерство отметило, что несмотря на нападения ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС согласно своему национальному законодательству и международным обязательствам.
17 сентября в МАГАТЭ прокомментировали ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Специалисты миссии сообщили о звуках артобстрелов у объекта. По версии агентства, черный дым появился над тремя участками рядом с ЗАЭС. Удары со стороны ВСУ привели к возгоранию растительности. Однако огонь быстро ликвидировали.
