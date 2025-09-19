Иран отозвал резолюцию МАГАТЭ о запрете атак на ядерные объекты

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран вместе с другими авторами резолюции о запрете нападений на ядерные объекты принял решение отложить рассмотрение проекта документа. Об этом сообщило постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене, информирует ТАСС.
«Иран и другие авторы приняли решение отложить рассмотрение проекта резолюции о запрещении нападений и угроз нападения на ядерные объекты, чтобы нейтрализовать попытки США оказывать давление на Генеральную конференцию МАГАТЭ и противостоять им», — говорится в сообщении на странице постпредства в соцсети X.
При этом, по его данным, «большинство стран-членов» МАГАТЭ выразило готовность поддержать проект резолюции Ирана.
Ранее глава Организации по атомной энергии и вице-президент Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что США грозят урезать финансирование МАГАТЭ, если там рассмотрят проект резолюции Ирана с запретом на удары по ядерным объектам.
15 сентября на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) был представлен проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты. По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, документ призван напомнить, что все страны обладают «неотъемлемым правом на развитие ядерной энергетики в мирных целях» и имеют право на эффективные гарантии от любого нападения или угрозы нападения.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня. -0-