Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине

«Я только что провел очень продуктивный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая необходимость положить конец конфликту между Россией и Украиной», — написал Трамп в личном аккаунте в социальной сети.