Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине во время телефонного разговора в пятницу, 19 сентября.
«Я только что провел очень продуктивный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая необходимость положить конец конфликту между Россией и Украиной», — написал Трамп в личном аккаунте в социальной сети.
Президент США заявил, что в ходе контактов политики также обсудили вопросы в торговой сфере и одобрение сделки по продаже соцсети TikTok.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении The Times, что Дональд Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер не смогли сойтись во мнении относительно путей разрешения конфликта на Украине.