Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Трамп во время телефонного разговора с Си Цзиньпином заявил о необходимости завершить украинский конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином конфликт на Украине во время телефонного разговора в пятницу, 19 сентября.

«Я только что провел очень продуктивный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы добились прогресса по многим важным вопросам, включая необходимость положить конец конфликту между Россией и Украиной», — написал Трамп в личном аккаунте в социальной сети.

Президент США заявил, что в ходе контактов политики также обсудили вопросы в торговой сфере и одобрение сделки по продаже соцсети TikTok.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении The Times, что Дональд Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер не смогли сойтись во мнении относительно путей разрешения конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше