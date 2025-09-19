Небензя: Россия отвергла запуск процедуры восстановления антииранских санкций

«С нашей точки зрения, никакого запуска процедуры “снэпбэка” не происходит. Внесение рассмотренного сегодня проекта является прямым нарушением резолюции 2231 и СВПД, являющегося её неотъемлемой частью. По этой причине РФ не признаёт ни якобы совершённых, ни никаких дальнейших шагов в этом контексте», — заявил Небензя.
По словам российского дипломата, совместным всеобъемлющим планом действий изначально предполагался постепенный вывод санкционного режима в отношении Тегерана. Он добавил, что Москва твёрдо убеждена в отсутствии каких-либо причин, препятствующих их плановому истечению 18 октября текущего года.
Ранее Life.ru сообщал, что США под руководством Дональда Трампа объявили о самом масштабном за все время пакете санкций против Ирана. Ограничения затронули более 50 структур, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника иранского лидера. Казначейство США уточнило, что новый пакет, включающий свыше 115 ограничительных мер, является рекордным с момента запуска кампании по оказанию давления на иранский режим.