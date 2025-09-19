Ричмонд
В Кремле рассказали, как Путин хочет закончить СВО

Президент России Владимир Путин продолжает прилагать усилия для политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин прилагает много усилий, чтобы урегулировать ситуацию на Украине.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПесков: Европа мешает урегулировать конфликт на Украине.

«Готовность к урегулированию и желание урегулировать [ситуацию] политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое», — заявил Песков, комментируя резкие заявления президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу. По его словам, американский лидер продолжает прилагать усилия для поиска решения конфликта, поэтому его эмоциональная реакция объяснима. Цитата по ТАСС.

В Кремле не раз отмечали, что Россия остается открытой для диалога по вопросам безопасности и мирного урегулирования. Москва неоднократно заявляла о своей приверженности переговорам и ищет пути сближения позиций для достижения устойчивого мира в регионе.

