Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуры на должности аудиторов

Президент РФ поддержал кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российской Федерации Владимир Путин предложил на рассмотрение Государственной Думе пять кандидатов на должности аудиторов в Счетной палате. Информацию об этом предоставил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент России одобрил кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова. Эти кандидатуры были переданы президенту после обсуждения в Совете Государственной Думы.

«Планируем рассмотреть представленные главой государства кандидатуры на ближайшем пленарном заседании», — заявил спикер нижней палаты парламента.

Вячеслав Володин подчеркнул, что в перечне кандидаты, выдвинутые всеми фракциями Государственной Думы. В соответствии со статьей 83 Конституции РФ, президент вносит на рассмотрение в Государственную Думу кандидатуры для назначения на пост заместителя руководителя Счетной палаты, а также половину от общего числа аудиторов.

Ранее стало известно, что глава российского государства предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора.

