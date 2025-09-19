Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем беспилотнике ВСУ

Вечером в пятницу, как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на российские регионы. Один беспилотник, как уточняется, сбили над Черным морем.
Атака, по данным военного ведомства, была отражена в период с 16:00 до 18:00. Всего было уничтожено три беспилотника.
19 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа: по одному над акваторией Черного моря и над территориями Белгородской и Курской областей, говорится в сообщении МО РФ.
