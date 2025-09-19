Песков заявил о готовности Путина к дипломатическому урегулированию на Украине

Напомним, накануне Дональд Трамп констатировал, что разрешение конфликта на Украине является более сложной задачей, чем он изначально полагал. Президент США признался, что рассчитывал на более лёгкое взаимодействие с Москвой благодаря своим связям с Путиным, но в итоге почувствовал себя обманутым своим российским коллегой.