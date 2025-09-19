Ричмонд
«Скромно стоит»: Путин пожал руку Силуанову и поблагодарил за помощь. Вот о чем речь

Путин поблагодарил Силуанова за помощь российским предприятиям.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Пермь поблагодарил министра финансов страны Антона Силуанова за помощь предприятиям, в том числе в сфере авиационной промышленности.

Глава государства посетил «Мотовилихинские заводы» и осмотрел выставку образцов вооружений и военной техники. Там гендиректор «ОДК-Пермские моторы» Александр Грачев рассказал президенту о производстве двигателей для авиации, а также о приобретении оборудования при помощи государственного субсидирования.

— Спасибо, что выделили (средства — Прим. ред.), потому что в отрасли таких денег, я не помню, такого не было, — сказал Грачев. В этот момент Владимир Путин повернулся с улыбкой к Силуанову и поблагодарил его:

— Спасибо Вам большое, — сказал российский лидер, и пожал Силуанову руку, — Скромно стоит там, — пошутил президент.

Отметим также, что в рамках визита на «Мотовилихинские заводы» Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.