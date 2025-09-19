В Кремле раскрыли истинный смысл слов Трампа о том, что Путин его якобы «подвёл»

«Мы исходим из того, что Соединённые Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — сказал он ТАСС.
Напомним, на недавней встрече с премьер-министром Британии Киром Стармером американский президент вновь посетовал, что урегулирование украинского кризиса оказалось намного сложнее, чем он предполагал. Также Трамп сказал, что российский лидер его «подвёл». При этом глава США считает, что время уговаривать российского коллегу объявить прекращение огня ещё не пришло.