МИД России считает антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ политически ничтожной

Министерство иностранных дел России заявило, что принятая 18 сентября на 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ резолюция по ядерной безопасности на Украине носит откровенно антироссийский характер. Документ был инициирован Канадой и Украиной.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что резолюция фактически ставит под сомнение территориальную целостность страны и выходит за рамки мандата МАГАТЭ. В МИД отметили, что рассматривают ее как «политически и юридически ничтожную».
Москва отвергла содержащиеся в документе положения, включая сомнения в российской принадлежности Запорожской АЭС и призывы отказаться от территорий, вошедших в состав РФ по итогам волеизъявления населения.
По словам дипломатов, текст не имеет отношения к вопросам ядерной и физической безопасности или гарантиям и является попыткой отдельных государств использовать Агентство в собственных политических интересах.
Ранее сообщалось, что США воздержались от голосования по антироссийской резолюции МАГАТЭ.