Песков: Путин готов урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин прилагает много усилий, чтобы урегулировать ситуацию на Украине политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он упомянул об этом, комментируя очередные резкие заявления президента США Дональда Трампа. По словам Пескова, Трамп продолжает прилагать усилия для решения украинского кризиса, поэтому его эмоциональная реакция понятна.

«Готовность к урегулированию и желание урегулировать ситуацию политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое», — подчеркнул Песков.

Ранее Трамп высказал уверенность в том, что конфликт на Украине в конечном счете будет урегулирован. Он признался, что разрешение украинского кризиса казалось ему простой задачей, однако на деле достижение этой цели оказалось намного сложнее. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше