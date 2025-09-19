Песков: Путин готов к переговорам, но Европа выбирает конфронтацию

«С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают всё возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного (урегулирования. — Прим. Life.ru) — наоборот, это чинит препятствия», — констатировал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Владимир Путин сохраняет готовность к переговорам по урегулированию конфликта. При этом он возложил ответственность за эскалацию напряжённости на киевский режим и поддерживающие его европейские государства, которые, по его словам, выбирают путь конфронтации вместо диалога.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев не ведёт переговоров с Москвой о прекращении огня или урегулировании конфликта, однако диалог по другим вопросам, таким как гуманитарные аспекты и обмен военнопленными, продолжается. Он подчеркнул, что приоритетом остаётся освобождение и обмен пленных,