Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не прекращает попыток найти решение для украинского конфликта, и его эмоциональная вовлеченность в этот вопрос вполне объяснима. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о том, что Владимир Путин якобы «подвел» его в вопросе украинского урегулирования.
«США и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому президент Трамп достаточно эмоционально относится к этой теме. Это абсолютно понятно», — заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Путина на подобные заявления Трампа.
Представитель Кремля акцентировал внимание на том, что Путин по-прежнему готов к политико-дипломатическому разрешению кризиса и активно действует в этом направлении. Однако, по его словам, киевский режим и некоторые европейские государства делают все возможное для продолжения конфликта. Это создает серьезные помехи для достижения мирного решения конфликта, добавил Песков.
Ранее Трамп выразил убежденность в том, что украинский конфликт в конечном итоге будет разрешен. Он признался, что разрешение украинского кризиса казалось ему простой задачей, учитывая его хорошие отношения с российским лидером, но на практике достижение мира оказалось гораздо более сложным, чем он предполагал.