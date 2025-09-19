Песков прокомментировал слова Трампа о Путине

Ранее Трамп выразил убежденность в том, что украинский конфликт в конечном итоге будет разрешен. Он признался, что разрешение украинского кризиса казалось ему простой задачей, учитывая его хорошие отношения с российским лидером, но на практике достижение мира оказалось гораздо более сложным, чем он предполагал.