Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел встречу с губернатором Пермского края Махониным

Путин обсудил с Махониным основные направления развития Пермского края.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным во время рабочей поездки в регион в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи политики обсудили основные направления развития Пермского края. Махонин доложил Путину об основных вопросах процесса улучшения региона, развитии оборонно-промышленного комплекса, а также поднял тему поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Ранее KP.RU сообщал, что 19 сентября Владимир Путин прибыл в Пермь с рабочим визитом. В рамках поездки глава государства посетил «Мотовилихинские заводы», которое является единственным в РФ предприятием, где выпускают артиллерию полного цикла.