Путин провел встречу с губернатором Пермского края Махониным

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным во время рабочей поездки в регион в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Во время встречи политики обсудили основные направления развития Пермского края. Махонин доложил Путину об основных вопросах процесса улучшения региона, развитии оборонно-промышленного комплекса, а также поднял тему поддержки участников специальной военной операции и их семей.
Ранее KP.RU сообщал, что 19 сентября Владимир Путин прибыл в Пермь с рабочим визитом. В рамках поездки глава государства посетил «Мотовилихинские заводы», которое является единственным в РФ предприятием, где выпускают артиллерию полного цикла.