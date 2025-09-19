Стало известно, о чем говорили Трамп и Си Цзиньпин по телефону

Американский президент со своей стороны заявил, что переговоры были «очень продуктивными» и позволили достичь прогресса по ряду направлений. Трамп рассказал журналистам, что обсудил с председателем КНР вопросы торговли, наркотрафика и урегулирования украинского кризиса.