Стало известно, о чем говорили Трамп и Си Цзиньпин по телефону

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошел в позитивном и конструктивном ключе.

Источник: Аргументы и факты

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошел в позитивном и конструктивном ключе. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, подводя итоги беседы лидеров двух стран.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также обсудили темы, представляющие взаимный интерес. Китайская сторона отметила прагматичный и откровенный характер диалога.

Американский президент со своей стороны заявил, что переговоры были «очень продуктивными» и позволили достичь прогресса по ряду направлений. Трамп рассказал журналистам, что обсудил с председателем КНР вопросы торговли, наркотрафика и урегулирования украинского кризиса.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что стороны обсудили вопросы, связанные с одобрением сделки по TikTok.

Напомним, 19 сентября стало известно о том, что Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры.

