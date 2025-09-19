Стало известно, о чем говорили Трамп и Си Цзиньпин по телефону

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошел в позитивном и конструктивном ключе. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, подводя итоги беседы лидеров двух стран.
Си Цзиньпин и Дональд Трамп обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также обсудили темы, представляющие взаимный интерес. Китайская сторона отметила прагматичный и откровенный характер диалога.
Американский президент со своей стороны заявил, что переговоры были «очень продуктивными» и позволили достичь прогресса по ряду направлений. Трамп рассказал журналистам, что обсудил с председателем КНР вопросы торговли, наркотрафика и урегулирования украинского кризиса.
Кроме того, глава Белого дома сообщил, что стороны обсудили вопросы, связанные с одобрением сделки по TikTok.
Напомним, 19 сентября стало известно о том, что Трамп и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры.