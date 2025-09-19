МИД высказался об антироссийской резолюции МАГАТЭ по Украине

Как пояснили в дипведомстве, принятая накануне агентством резолюция ставит под сомнение территориальную целостность РФ. На Смоленской площади отметили: текст рассматривают исключительно как попытку ряда государств использовать МАГАТЭ для достижения враждебных нашей стране политических целей. Резолюция, как подчеркивается, не имеет отношения ни к вопросам ядерной безопасности, ни к гарантиям для Украины.