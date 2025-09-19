МИД высказался об антироссийской резолюции МАГАТЭ по Украине

Как пояснили в дипведомстве, принятая накануне агентством резолюция ставит под сомнение территориальную целостность РФ. На Смоленской площади отметили: текст рассматривают исключительно как попытку ряда государств использовать МАГАТЭ для достижения враждебных нашей стране политических целей. Резолюция, как подчеркивается, не имеет отношения ни к вопросам ядерной безопасности, ни к гарантиям для Украины.
В ведомстве напомнили статус представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Сотрудники агентства, как указано, находятся на ЗАЭС по приглашению Москвы и должны там фиксировать провокации со стороны Украины.
«Провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки устава МАГАТЭ, — заключили в МИД России. — Является для нас политически и юридически ничтожной».
Резолюция была принята накануне 62 голосами «за», 46 представителей стран воздержались от голосования. В числе воздержавшихся оказались и США.