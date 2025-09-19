Таллин вслед за Варшавой применил Устав НАТО из-за истребителей

В нарушении своего воздушного пространства в последние дни Россию также обвиняла Румыния. В российском посольстве в Бухаресте отметили, что румынская сторона не предоставила доказательств того, что беспилотник, о котором она заявила, был российским. Посол Владимир Липаев выразил мнение, что Украина намеренно пошла на провокацию, пытаясь настроить европейские государства против России.