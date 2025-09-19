Таллин вслед за Варшавой применил Устав НАТО из-за истребителей

Эстония приняла решение задействовать статью 4 устава НАТО и запросить консультации с союзниками для случаев угрозы безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал в X.
Он утверждает, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО «ответили», и российские самолеты покинули его, заявил Михал.
«Такое нарушение совершенно неприемлемо. Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации НАТО в соответствии со статьей 4 Устава [НАТО]», — написал министр.
Минобороны России пока не комментировало ситуацию. Ведомство подчеркивает, что все полеты военной авиации проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Эстония обвинила российские военные самолеты в нарушении своего воздушного пространства днем 19 сентября. В МИД страны заявили, что инцидент произошел над Финским заливом, а истребители оставались в воздушном пространстве Эстонии 12 минут.
Ведомство вызвало временного поверенного в делах России, ему вручили ноту и выразили протест.
Статью 4 устава НАТО о консультациях ранее также применила Польша. Это произошло после того, как власти 10 сентября заявили об уничтожении дронов в воздушном пространстве страны. Польский премьер Дональд Туск утверждал, что беспилотники были российскими.
Москва отвергла обвинения. Минобороны России подчеркивало отсутствие планов наносить удары по польской территории и выражало готовность к консультациям с польскими коллегами для прояснения обстоятельств инцидента. В российском посольстве в Лондоне отметили, что возможности, чтобы направлять беспилотники в сторону Польши «под чужим флагом» имеет Украина.
Президент Финляндии Александр Стубб сообщил позднее, что поводом для начала НАТО операции «Восточный часовой» на восточном фланге стал именно запрос Польши. Маневры начнутся на польской и румынской территории, после чего сдвинутся к северу через балтийские страны.
В нарушении своего воздушного пространства в последние дни Россию также обвиняла Румыния. В российском посольстве в Бухаресте отметили, что румынская сторона не предоставила доказательств того, что беспилотник, о котором она заявила, был российским. Посол Владимир Липаев выразил мнение, что Украина намеренно пошла на провокацию, пытаясь настроить европейские государства против России.