Келлог заявил, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без США

«Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью откажется [от поддержки], но лучше, чтобы Европа твердо стояла на ногах. В настоящий момент Европа почти самодостаточна в вопросе поддержки военных усилий Украины и демонстрирует ранее невиданный уровень сплоченности», — сказал он.
