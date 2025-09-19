Ричмонд
Келлог заявил, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без США

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Европейские страны должны быть готовы продолжать оказывать Украине помощь без участия США. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью газете The Daily Telegraph.

Источник: AP 2024

«Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью откажется [от поддержки], но лучше, чтобы Европа твердо стояла на ногах. В настоящий момент Европа почти самодостаточна в вопросе поддержки военных усилий Украины и демонстрирует ранее невиданный уровень сплоченности», — сказал он.

Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
