Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: Германия, Британия, Франция и США отказали России во встрече по СВПД

Россия предложила странам — участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) провести встречу для обсуждения путей выхода из кризиса вокруг ядерной программы Ирана, однако Великобритания, Франция, Германия и США отклонили это предложение. Об этом 19 сентября сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат отметил, что инициатива была выдвинута на прошлой неделе в Вене с целью обсудить ситуацию в узком кругу.

«Логика, заложенная в СВПД, предполагала постепенную отмену всех ограничений в отношении Ирана, и, по нашему твердому убеждению, нет никаких причин, по которым они не должны истечь 18 октября сего года», — заявил Небензя.

В этот же день заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что призывы европейских стран к восстановлению санкций против Ирана являются стратегически неверным решением и предлогом для эскалации. Хатибзаде отметил, что такие действия Европы политически мотивированы и противоречат международному праву. Также замглавы МИД Ирана добавил, что попытки восстановить санкции выведут международные отношения на новый уровень непредсказуемости.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше