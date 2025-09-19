Небензя: Германия, Британия, Франция и США отказали России во встрече по СВПД

В этот же день заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что призывы европейских стран к восстановлению санкций против Ирана являются стратегически неверным решением и предлогом для эскалации. Хатибзаде отметил, что такие действия Европы политически мотивированы и противоречат международному праву. Также замглавы МИД Ирана добавил, что попытки восстановить санкции выведут международные отношения на новый уровень непредсказуемости.