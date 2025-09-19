Небензя: Германия, Британия, Франция и США отказали России во встрече по СВПД

Дипломат отметил, что инициатива была выдвинута на прошлой неделе в Вене с целью обсудить ситуацию в узком кругу.
«Логика, заложенная в СВПД, предполагала постепенную отмену всех ограничений в отношении Ирана, и, по нашему твердому убеждению, нет никаких причин, по которым они не должны истечь 18 октября сего года», — заявил Небензя.
В этот же день заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что призывы европейских стран к восстановлению санкций против Ирана являются стратегически неверным решением и предлогом для эскалации. Хатибзаде отметил, что такие действия Европы политически мотивированы и противоречат международному праву. Также замглавы МИД Ирана добавил, что попытки восстановить санкции выведут международные отношения на новый уровень непредсказуемости.