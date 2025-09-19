На севере ФРГ из-за отказа от ПО Microsoft фиксируются сбои в работе судебных органов

В частности, из-за технических неполадок судьи лишились доступа к своим почтовым ящикам. Помимо этого, им не поступают срочные заявления из прокуратуры и иногда не доходят письма с важными ходатайствами, что приводит к «потере информации по тяжким преступлениям», говорится в материале Bild.