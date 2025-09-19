На севере ФРГ из-за отказа от ПО Microsoft фиксируются сбои в работе судебных органов

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные органы федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии сообщили об «угрозе безопасности» в связи со сбоями в работе электронной почты ввиду отказа от программного обеспечения (ПО) американской компании Microsoft. Об этом сообщает газета Bild.
По данным издания, Шлезвиг-Гольштейн стала первой федеральной землей Германии, которая запретила использование продуктов Microsoft в своей администрации. Причина заключается в том, чтобы снизить зависимость от отдельных технологических гигантов и в конечном счете обеспечить бесперебойную работу федеральной земли. Однако при этом возникают серьезные сбои.
В частности, из-за технических неполадок судьи лишились доступа к своим почтовым ящикам. Помимо этого, им не поступают срочные заявления из прокуратуры и иногда не доходят письма с важными ходатайствами, что приводит к «потере информации по тяжким преступлениям», говорится в материале Bild.
12 августа глава Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Клаудиа Платтнер выразила мнение, что Германия не сможет преодолеть свою зависимость от облачных решений, моделей искусственного интеллекта (ИИ), а также других зарубежных технологических продуктов и добиться цифрового суверенитета в ближайшем будущем. -0-