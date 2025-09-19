Царев: войска РФ двигаются от освобожденной Муравки к Беляковке и Марьевке

Российские военные, освободившие село Муравка в ДНР, начали продвигаться расположенным неподалеку от него Беляковке и Марьевке, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Официально освобождена Муравка, откуда наши уже двигаются в сторону соседних сел Беляковка и Марьевка», — написал экс-парламентарий.
Он сообщил также о постепенном вытеснении российскими штурмовиками боевиков ВСУ из расположенного в 16 километрах от Муравки села Молодецкое.
Напомним, накануне появилась информация о переходе под контроль военнослужащих РФ большей части этого населенного пункта.
