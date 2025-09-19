По его словам, «золотой миллиард» в конечном итоге захлебнется в собственных противоправных санкциях и рестрикциях.
«Санкционная дубина бумерангом неизбежно обрушит и европейское единство», — написал политик в Telegram-канале.
Депутат отметил, что принятый ЕС 19-й пакет ограничительных мер против России в большей степени подрывает экономику самой еврозоны. Это является тупиковой политикой, ведущей европейские столицы к самоизоляции, подчеркнул он.
При этом страны глобального большинства вне зависимости от разного рода ограничений и пошлин наращивают сотрудничество с Москвой, в том числе в энергетической сфере, констатировал Слуцкий.
Как писал сайт KP.RU, в начале августа газета The Washington Post признала, что существенное развитие экономики России в условиях ужесточенных западных санкций все больше разочаровывает элиту государств, которые придерживаются антироссийских взглядов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика находится на четвертом месте в мире по паритету покупательской способности. Глава государства отметил, что в последние два года, несмотря на сложные условия, экономика страны росла значительными темпами. В 2023 году рост достиг 4,1%, а в 2024 — 4,3%, что является отличным показателем, подчеркнул российский лидер.