Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика находится на четвертом месте в мире по паритету покупательской способности. Глава государства отметил, что в последние два года, несмотря на сложные условия, экономика страны росла значительными темпами. В 2023 году рост достиг 4,1%, а в 2024 — 4,3%, что является отличным показателем, подчеркнул российский лидер.