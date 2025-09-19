Ричмонд
Пекин назвал позитивным и прагматичным разговор Си Цзиньпина и Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин провел позитивный и конструктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Сообщение агентства «Синьхуа» об этом опубликовано на сайте правительства Китая.

Источник: AP 2024

Американской стороне следует воздерживаться от введения односторонних ограничительных мер в торговле, заявили в Пекине. Государства могут достичь общих положительных результатов и принести пользу друг другу, отметила китайская сторона.

«Правительство КНР уважает волю предприятий и приветствует их стремление вести коммерческие переговоры на основе рыночных правил и достигать решений, которые соответствуют китайским законам и нормативным актам и обеспечивают баланс интересов», — заявили китайские власти.

Телефонный разговор начался в 08.00 пятницы, 19 сентября, по вашингтонскому времени (15.00 мск). Он был первым за минувшие три месяца. США и Китай находились в состоянии политической нестабильности с момента прихода Трампа на пост президента из-за введения американской стороной пошлин. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, проблемы между государствами могут навредить всему миру, поскольку в таком случае столкнутся экономики двух крупнейших стран.

