Пекин назвал позитивным и прагматичным разговор Си Цзиньпина и Трампа

Американской стороне следует воздерживаться от введения односторонних ограничительных мер в торговле, заявили в Пекине. Государства могут достичь общих положительных результатов и принести пользу друг другу, отметила китайская сторона.
«Правительство КНР уважает волю предприятий и приветствует их стремление вести коммерческие переговоры на основе рыночных правил и достигать решений, которые соответствуют китайским законам и нормативным актам и обеспечивают баланс интересов», — заявили китайские власти.
Телефонный разговор начался в 08.00 пятницы, 19 сентября, по вашингтонскому времени (15.00 мск). Он был первым за минувшие три месяца. США и Китай находились в состоянии политической нестабильности с момента прихода Трампа на пост президента из-за введения американской стороной пошлин. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, проблемы между государствами могут навредить всему миру, поскольку в таком случае столкнутся экономики двух крупнейших стран.