Пекин назвал позитивным и прагматичным разговор Си Цзиньпина и Трампа

Телефонный разговор начался в 08.00 пятницы, 19 сентября, по вашингтонскому времени (15.00 мск). Он был первым за минувшие три месяца. США и Китай находились в состоянии политической нестабильности с момента прихода Трампа на пост президента из-за введения американской стороной пошлин. По словам американского госсекретаря Марко Рубио, проблемы между государствами могут навредить всему миру, поскольку в таком случае столкнутся экономики двух крупнейших стран.