Франция готовится к введению добровольной военной службы

Как отмечает газета Le Monde, данное решение по отмене «гражданской» SNU лишь является констатацией реальности. С февраля 2024 года она не курируется ни одним из министерств, однако выделили на нее в том году €160 млн. В 2025 году расходы на организацию мероприятий в рамках этой службы сократили до €65 млн в год, а количество волонтеров сократилось до 33 тыс. человек. «Последние волонтерские миссии состоялись летом и ни одна не запланирована на 2026 год», — пишет издание, добавляя, что в последнем парламентском докладе введенную по инициативе президента службу называли «неясным президентским проектом» с «хаотичной реализацией», который так и не удалось встроить в общую систему образования.