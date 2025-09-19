Франция готовится к введению добровольной военной службы

«Упразднение генеральной делегации, ответственной за Универсальную национальную службу, с 1 января 2026 года в связи с ликвидацией SNU и предстоящим созданием добровольной военной службы», — говорится в одном из пунктов заявления премьера о мерах по повышению эффективности госслужбы. На каких условиях будет происходить набор на добровольную военную службу и что она будет из себя представлять — не уточняется.
Как отмечает газета Le Monde, данное решение по отмене «гражданской» SNU лишь является констатацией реальности. С февраля 2024 года она не курируется ни одним из министерств, однако выделили на нее в том году €160 млн. В 2025 году расходы на организацию мероприятий в рамках этой службы сократили до €65 млн в год, а количество волонтеров сократилось до 33 тыс. человек. «Последние волонтерские миссии состоялись летом и ни одна не запланирована на 2026 год», — пишет издание, добавляя, что в последнем парламентском докладе введенную по инициативе президента службу называли «неясным президентским проектом» с «хаотичной реализацией», который так и не удалось встроить в общую систему образования.
При этом еще в январе 2025 года Макрон говорил о намерении дать возможность молодежи «учиться в армии и укреплять ее ряды» на фоне изменившейся геополитической обстановки. СМИ уже тогда писали о плане по фактической замене волонтерских программ SNU. Макрон тогда не уточнил возрастные рамки и условия добровольной военной службы, однако указал на необходимость формирования резервов, которые можно будет «мобилизовать в случае необходимости» для поддержки армии на территории Франции и за ее пределами.
В обновленной национальной доктрине в области обороны и безопасности — «Национальном стратегическом обзоре — 2025», — опубликованной 14 июля, говорилось о создании «обновленной военной службы» без возвращения к обязательному призыву. «Генеральный комиссариат по планированию, который в мае изучил сценарий введения такой службы сроком на шесть месяцев, пришел к выводу, что она вряд ли сможет охватить более 70 тыс. молодых людей в год из-за ограниченного резерва и будет стоить €1,7 млрд. Контуры проекта, как его представляет премьер-министр, который еще должен сформировать правительство и найти большинство в Национальной ассамблее, остаются неясными», — заключает газета.