США готовят продажу оружия Израилю почти на $6 млрд

В предложенный пакет входит контракт на поставку 30 ударных вертолетов AH-64 Apache, общая стоимость которого составляет $3,8 млрд. Это приобретение позволит почти вдвое увеличить число таких вертолетов в арсенале израильских ВВС. Дополнительные $1,9 млрд предназначены для приобретения более 3 тыс. пехотных бронемашин. Выполнение поставок займет от двух до трех лет.