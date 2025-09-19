США готовят продажу оружия Израилю почти на $6 млрд

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белый дом добивается одобрения конгресса на продажу Израилю оружия на сумму почти в $6 млрд. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
В предложенный пакет входит контракт на поставку 30 ударных вертолетов AH-64 Apache, общая стоимость которого составляет $3,8 млрд. Это приобретение позволит почти вдвое увеличить число таких вертолетов в арсенале израильских ВВС. Дополнительные $1,9 млрд предназначены для приобретения более 3 тыс. пехотных бронемашин. Выполнение поставок займет от двух до трех лет.
Ранее издание Responsible Statecraft сообщало, что конгрессмены США хотят одобрить законопроект, позволяющий осуществлять неограниченные и бесконтрольные поставки вооружений Израилю. -0-