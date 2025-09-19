Трамп встретится с Эрдоганом с Белом доме 25 сентября

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что проведет встречу в Белом доме с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в следующий четверг, 25 сентября.
«Я рад приветствовать 25 сентября в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — анонсировал встречу Трамп в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.
Президент США подчеркнул, что совместно с Эрдоганам они работают над множеством торговых и военных двусторонних сделок. Среди них — масштабная закупка самолетов Boeing, сделка по истребителям F-16. Трамп также выразил надежду, что соглашения закончатся положительно.
