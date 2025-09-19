Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп встретится с Эрдоганом с Белом доме 25 сентября

Трамп заявил, что США и Турция обсуждают ряд торговых и военных сделок.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что проведет встречу в Белом доме с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в следующий четверг, 25 сентября.

«Я рад приветствовать 25 сентября в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — анонсировал встречу Трамп в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что совместно с Эрдоганам они работают над множеством торговых и военных двусторонних сделок. Среди них — масштабная закупка самолетов Boeing, сделка по истребителям F-16. Трамп также выразил надежду, что соглашения закончатся положительно.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Политики обсудили ряд актуальных вопросов, а также урегулирование конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше