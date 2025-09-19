Ричмонд
Дочь главы Камеруна призвала не голосовать за отца

Позже дочь президента удалила ролик из соцсетей.

Источник: Аргументы и факты

Дочь президента Камеруна Поля Бийя Бренда открыто выразила свое несогласие с выдвижением кандидатуры отца на следующих выборах главы государства, призвав граждан не оказывать ему поддержку.

В размещенном в соцсетях ролике она подчеркнула, что не станет голосовать за своего отца. Она также призвала граждан не поддерживать Поля Бийя на выборах.

Кроме того, девушка рассказала о поступающих угрозах от сторонников действующего президента, включая близких родственников, и выразила опасения за свою безопасность. Несмотря на последующее удаление ролика с ее страницы, видео успело распространиться в местных и зарубежных СМИ.

Ранее Бийя сделал официальное заявление о своем участии в предстоящих президентских выборах, намеченных на 12 октября. 92-летний политик написал о своем решении в социальной сети X*.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.