Дочь главы Камеруна призвала не голосовать за отца

Дочь президента Камеруна Поля Бийя Бренда открыто выразила свое несогласие с выдвижением кандидатуры отца на следующих выборах главы государства, призвав граждан не оказывать ему поддержку.
В размещенном в соцсетях ролике она подчеркнула, что не станет голосовать за своего отца. Она также призвала граждан не поддерживать Поля Бийя на выборах.
Кроме того, девушка рассказала о поступающих угрозах от сторонников действующего президента, включая близких родственников, и выразила опасения за свою безопасность. Несмотря на последующее удаление ролика с ее страницы, видео успело распространиться в местных и зарубежных СМИ.
Ранее Бийя сделал официальное заявление о своем участии в предстоящих президентских выборах, намеченных на 12 октября. 92-летний политик написал о своем решении в социальной сети X*.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.