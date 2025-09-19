Ричмонд
Келлог призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США

Келлог не исключает, что Европа в будущем может полностью взять на себя военную поддержку Украины без США.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что европейским странам следует подготовиться к военной поддержке Украины без участия Вашингтона.

«Лучше подготовиться заранее. Я не думаю, что Америка полностью откажется от этой роли, но Европе необходимо уверенно стоять на собственных ногах. Сегодня европейские страны уже практически способны самостоятельно обеспечивать военные усилия Украины благодаря единству, которого ранее не наблюдалось», — отметил Келлог в интервью британскому изданию The Telegraph.

В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию и фактически втягивают страны НАТО в конфликт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законная цель. В Кремле также неоднократно отмечали, что западная военная помощь Киеву не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

