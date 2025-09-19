Келлог призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США

«Лучше подготовиться заранее. Я не думаю, что Америка полностью откажется от этой роли, но Европе необходимо уверенно стоять на собственных ногах. Сегодня европейские страны уже практически способны самостоятельно обеспечивать военные усилия Украины благодаря единству, которого ранее не наблюдалось», — отметил Келлог в интервью британскому изданию The Telegraph.