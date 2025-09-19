Ричмонд
Польша обвинила Россию в нарушении безопасности над Балтикой

ВАРШАВА, 19 сен — РИА Новости. Пограничная стража Польши утверждает, что два российских истребителя якобы пролетели на малой высоте над нефтяной платформой «Петробалтик» в Балтийском море вне территориальных вод страны, при этом никаких доказательств не приводится.

Источник: © РИА Новости

«Два российских истребителя совершили пролёт на малой высоте над платформой “Петробалтик” в Балтийском море», — говорится в сообщении. При этом никаких доказательств ведомство не приводит.

Пограничники добавили, что уведомили вооружённые силы Польши и другие службы.

Как сообщила журналистам представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш, платформа находится вне территориальных вод Польши, но в ее исключительной экономической зоне.

В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.