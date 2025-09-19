Польша обвинила Россию в нарушении безопасности над Балтикой

«Два российских истребителя совершили пролёт на малой высоте над платформой “Петробалтик” в Балтийском море», — говорится в сообщении. При этом никаких доказательств ведомство не приводит.
Пограничники добавили, что уведомили вооружённые силы Польши и другие службы.
Как сообщила журналистам представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш, платформа находится вне территориальных вод Польши, но в ее исключительной экономической зоне.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.