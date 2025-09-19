Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США обсуждают с талибами возвращение своих военных на авиабазу Баграм

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с представителями движения «Талибан» о восстановлении ограниченного американского военного присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: AP 2024

По ее сведениям, власти США хотят использовать базу как отправную точку для проведения контртеррористических операций. Переговоры находятся на ранней стадии, с американской стороны их возглавляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше