В НАТО обвинили РФ в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии

«Ранее сегодня российские самолёты нарушили воздушное пространство Эстонии. НАТО немедленно отреагировало», — говорится в публикации пресс-секретаря НАТО в соцсетях.
Напомним, эстонские власти заявили о нарушении воздушной границы российскими истребителями МиГ-31. По данным военных, самолёты без соответствующего разрешения находились в эстонском воздушном пространстве в течение 12 минут. В ответ МИД страны вызвал российского дипломата для вручения ноты протеста.
