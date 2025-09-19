В Польше сделали неожиданное заявление из-за российских ракет над Украиной

Сбитие российских ракет и беспилотников, находящихся в небе над Украиной, с территории Польши означало бы прямое вступление Варшавы в вооруженный конфликт, причем без гарантий защиты, которую дает пятая статья НАТО. Об этом пишет журналист, главный редактор еженедельника Do Rzeczy.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский призвал вести огонь с территории Польши огонь по российским дронам и ракетам над Украиной.
По мнению автора статьи, слова дипломата звучат крайне радикально. Журналист предупредил, что, возможно, готовится проект еще более явного вовлечения в военный конфликт Польши.
Не способное решить серьезные проблемы правительство Дональда Туска с энтузиазмом ухватилось за тему дронов, отметил польский журналист.
Он также отметил, что называть то, что делает Сикорский, «безответственностью», было бы слишком мягко.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что БПЛА сбили над правительственными зданиями республики и резиденцией президента. По его словам, в этой связи задержаны граждане Украины и Белоруссии. Как именно они связаны с дронами, не уточняется.
