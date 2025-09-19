Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Американский лидер объявил о предстоящем визите президента Турции в Белый дом 25 сентября, отметив, что стороны работают над рядом торговых и военных соглашений. Детали предстоящих переговоров не уточняются.

«Мы с президентом работаем над множеством торговых и военных сделок, в том числе по масштабной закупке самолётов Boeing, крупной сделке по (истребителям. — Прим. Life.ru) F-16, а также над продолжением переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно», — написал Трамп, охарактеризовав свои отношения с Эрдоганом как «очень хорошие».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о договорённости с председателем КНР Си Цзиньпином о личной встрече в рамках саммита АТЭС в Южной Корее в конце октября. Он добавил, что также договорился о своём визите в Китай в начале следующего года и ответном визите китайского лидера в США в подходящее время.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше