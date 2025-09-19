Царев: бойцы РФ почти вытеснили военных ВСУ с окраин Миролюбовки в ДНР

Российские военные завершают вытеснение украинских боевиков с окраин села Миролюбовки под Мирноградом, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Восточнее Мирнограда наши практически вытеснили врага с окраин Миролюбовки», — написал он.
Кроме того, экс-парламентарий сообщил о тактических успехах российских бойцов в окрестностях расположенных в нескольких километрах от Миролюбовки сел Балаган и Московское, а также о тяжелых боях в районе Никаноровки и Панковки.
Ранее стало известно о продвижении подразделений РФ от освобожденного села Муравка к Беляковке и Марьевке.
