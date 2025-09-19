МИД: Россия законно обеспечивает безопасность ЗАЭС

«Несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами», — следует из заявления. В МИД считают, что резолюция не имеет отношения к вопросам ядерной безопасности и что принявшие документ страны преследуют политические цели.