Financial Times сообщает, что НАТО сталкивается с проблемой эффективности применения дорогостоящих средств противовоздушной обороны в борьбе с недорогими беспилотниками.
В публикации говорится, что альянс не может себе позволить использовать ракеты стоимостью полмиллиона долларов и истребители, цена которых исчисляется миллионами, для нейтрализации дронов, цена которых может составлять всего лишь 20 тысяч долларов.
Несмотря на это, многие официальные лица в странах Балтии настаивают на необходимости модернизации систем ПВО альянса, включая внедрение радиоэлектронных средств борьбы и более доступных методов уничтожения дронов.
Ранее также сообщалось, что Запад хочет вкладывать миллиарды долларов в ВПК Киева, чтобы не принимать Украину в НАТО.