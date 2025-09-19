Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: НАТО не по карману применять ракеты против дешевых БПЛА

При этом многие официальные лица в странах Балтии настаивают на необходимости модернизации систем ПВО альянса.

Источник: Аргументы и факты

Financial Times сообщает, что НАТО сталкивается с проблемой эффективности применения дорогостоящих средств противовоздушной обороны в борьбе с недорогими беспилотниками.

В публикации говорится, что альянс не может себе позволить использовать ракеты стоимостью полмиллиона долларов и истребители, цена которых исчисляется миллионами, для нейтрализации дронов, цена которых может составлять всего лишь 20 тысяч долларов.

Несмотря на это, многие официальные лица в странах Балтии настаивают на необходимости модернизации систем ПВО альянса, включая внедрение радиоэлектронных средств борьбы и более доступных методов уничтожения дронов.

Ранее также сообщалось, что Запад хочет вкладывать миллиарды долларов в ВПК Киева, чтобы не принимать Украину в НАТО.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше