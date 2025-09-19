Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украине стоит признать фактическую потерю территорий. Об этом он высказался в интервью The Telegraph.
Россия контролирует большую часть территорий в Донбассе, отметил Келлог.
Он также посоветовал Киеву принять реальность, добавив, что юридически утрату территорий признавать не обязательно.
Келлог еще раз напомнил, что Запад никогда не признавал советский контроль над странами Балтии, хотя они были частью СССР де-факто.
Также Келлог заявил, что завершить конфликт на Украине за сутки Трамп не смог, так как в первую очередь полагается на дипломатию.
