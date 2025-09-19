Ричмонд
Дипломат Мирошник рассказал об атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области

По данным телеграм-канала дипломата Родиона Мирошника, в Курской области зафиксирована атака украинского беспилотника на легковой автомобиль, принадлежащий гражданскому лицу.

Инцидент произошел в Рыльском районе, на автодороге, соединяющей населенные пункты Яньково и Макеево. Пострадавший, мужчина 54 лет, был госпитализирован с предварительным диагнозом: контузия, спровоцированная взрывной волной, и закрытая черепно-мозговая травма.

Пострадавшему оказана медицинская помощь в центральной районной больнице города Рыльска.