Дипломат Мирошник рассказал об атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Курской области

По данным телеграм-канала дипломата Родиона Мирошника, в Курской области зафиксирована атака украинского беспилотника на легковой автомобиль, принадлежащий гражданскому лицу. В результате инцидента водитель получил ранения.
Инцидент произошел в Рыльском районе, на автодороге, соединяющей населенные пункты Яньково и Макеево. Пострадавший, мужчина 54 лет, был госпитализирован с предварительным диагнозом: контузия, спровоцированная взрывной волной, и закрытая черепно-мозговая травма.
Пострадавшему оказана медицинская помощь в центральной районной больнице города Рыльска.