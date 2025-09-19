Суд в США отклонил иск Трампа к New York Times о клевете на $15 млрд

Как сообщал Life.ru, Трамп потребовал с NYT $15 млрд за клевету и утверждения, которые, по его словам, повредили его репутации. Он обвинил газету в распространении лжи о себе, своей семье и бизнесе, а также о республиканских движениях и идеологиях, таких как «Америка прежде всего» и «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).