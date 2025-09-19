Суд в США отклонил иск Трампа к New York Times о клевете на $15 млрд

Суд указал, что иск не содержал краткого изложения сути жалобы, которую суд должен рассмотреть. Судья Стивен Мерридей предоставил Трампу 28 дней для подачи нового варианта иска.
«Как известно каждому юристу [суд] — это не публичный форум для оскорблений и ругательств, не платформа для выражения гнева против оппонента», — указал судья.
Мерридей добавил, что жалоба не может быть рупором для связей с общественностью или трибуной для речей на политических митингах.
Как сообщал Life.ru, Трамп потребовал с NYT $15 млрд за клевету и утверждения, которые, по его словам, повредили его репутации. Он обвинил газету в распространении лжи о себе, своей семье и бизнесе, а также о республиканских движениях и идеологиях, таких как «Америка прежде всего» и «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).