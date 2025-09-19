В Польше объяснили Сикорскому последствия его заявлений против России

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался о возможности введения бесполётной зоны над Украиной, несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Он подчеркнул, что такое решение может быть принято только после согласования с союзниками по НАТО и ЕС, поскольку Польша не готова действовать в одиночку. Сикорский также добавил, что данная идея уже обсуждалась год назад, и технически альянс обладает всеми необходимыми средствами для её реализации.