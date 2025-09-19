Келлог призвал Украину «играть вдолгую»

Любые решения по территориальным вопросам должна принимать только Украина, но стоит быть реалистами и признать, что под российским контролем находится большая часть ДНР и ЛНР, заявил спецпосланник американского президента генерал Кит Келлог в интервью The Telegraph.
По словам Келлога, американский президент Дональд Трамп «не торгует украинской землей», решение по соответствующим вопросам может принимать только президент Украины Владимир Зеленский. «Никто другой не вправе это решать», — добавил он.
Спецпосланник призвал Украину «мыслить в долгосрочной перспективе». «Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашим целям. Возможно, вам придется признать оккупированную территорию сейчас, но в долгосрочной перспективе ее можно вернуть. Играйте вдолгую», — сказал Келлог.
Москва подчеркивала, что исключает возможность территориальных уступок Киеву. Вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — одно из условий, которые президент Владимир Путин обозначил летом 2024 года для мирных переговоров с Киевом. В начале августа он заявил, что эти условия не изменились.
Келлог отметил, что Трамп продолжает испытывать разочарование из-за медленного процесса урегулирования военного конфликта России и Украины. Сам Келлог назвал себя оптимистом и заявил, что верит в возможность достижения мирного соглашения. Однако, в отличие от президента, генерал предпочел бы добиться прекращения огня до начала мирных переговоров.
«Без прекращения огня достичь мира очень сложно. Проблема в том, что Путин думает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп предпочитает сначала мирные переговоры. Я бы предпочел сначала прекратить стрельбу, потому что, как только она прекратится, ее будет сложно возобновить», — сказал он.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в начале сентября заявил, что переговоры об урегулировании конфликта сосредоточены на территориальном вопросе и гарантиях безопасности. Путин говорил, что гарантии безопасности еще предстоит обсудить, но Россия будет их уважать. По словам Зеленского, Украина ждет конкретики в вопросе обмена территориями, но юридически признавать его не станет.