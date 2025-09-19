Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин оценил фразу «Пермский край — опорный край державы»

Президент России провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Источник: Аргументы и факты

В рамках визита в Пермь президент Российской Федерации Владимир Путин провел личную встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Недавно Махонин был переизбран на второй губернаторский срок. Путин предложил обсудить ключевые направления развития региона.

Президент ознакомился с презентацией, отметив: «Вот вы здесь так и написали: “Опорный край державы”. В этом есть большой смысл», — оценил он.

В начале своего доклада Махонин затронул вопросы оказания поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, а также тему развития предприятий оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что российский лидер сфотографировался с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми.