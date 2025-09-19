Владимир Путин оценил фразу «Пермский край — опорный край державы»

В рамках визита в Пермь президент Российской Федерации Владимир Путин провел личную встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
Недавно Махонин был переизбран на второй губернаторский срок. Путин предложил обсудить ключевые направления развития региона.
Президент ознакомился с презентацией, отметив: «Вот вы здесь так и написали: “Опорный край державы”. В этом есть большой смысл», — оценил он.
В начале своего доклада Махонин затронул вопросы оказания поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, а также тему развития предприятий оборонной промышленности.
Ранее сообщалось, что российский лидер сфотографировался с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми.