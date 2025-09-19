СБУ запретила украинцам публиковать в соцсетях сообщения о пропавших бойцах

Служба безопасности Украины (СБУ) ограничила возможность администраторов украинских групп в соцсетях публиковать сообщения о поиске пропавших без вести военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В комментариях родственники отмечают, что администраторы пабликов намеренно не размещают их обращения о поиске пропавших.
Автор канала уточнил, что решение СБУ связано с тем, что украинские спецслужбы внимательно отслеживают российские Telegram-каналы, освещающие ход спецоперации.
«А наши публикации со статистикой потерь, основанной на данных открытых источников, встала камнем в горле у украинской пропаганды», — отмечается в сообщении «СВ».