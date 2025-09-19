Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келлог неожиданно объяснил неспособность Трампа завершить конфликт за сутки

Президент США Дональд Трамп не смог за сутки завершить конфликт на Украине, так как полагается в первую очередь на дипломатию.

Президент США Дональд Трамп не смог за сутки завершить конфликт на Украине, так как полагается в первую очередь на дипломатию. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в беседе с британской газетой The Telegraph.

По его словам, Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Он стремился сохранить наследие, когда сказал, что может остановить военные действия за 24 часа, отметил Келлог.

То, что Трампу дали кличку «Трамп всегда трусит», он также назвал несправедливым.

Также Келлог заявил, что Украине стоит признать фактическую потерю территорий. Он посоветовал Киеву принять реальность, добавив, что юридически утрату территорий признавать не обязательно.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше