Келлог неожиданно объяснил неспособность Трампа завершить конфликт за сутки

Президент США Дональд Трамп не смог за сутки завершить конфликт на Украине, так как полагается в первую очередь на дипломатию. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в беседе с британской газетой The Telegraph.
По его словам, Трамп пытается дать дипломатии все шансы. Он стремился сохранить наследие, когда сказал, что может остановить военные действия за 24 часа, отметил Келлог.
То, что Трампу дали кличку «Трамп всегда трусит», он также назвал несправедливым.
Также Келлог заявил, что Украине стоит признать фактическую потерю территорий. Он посоветовал Киеву принять реальность, добавив, что юридически утрату территорий признавать не обязательно.
